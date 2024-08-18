Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL

Üzümlü'ye bağlı Baybırbağ köyünde hasat yapan Pehlül Toprak, “Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Ağustos’un ortalarında başlar, Kasım ayına kadar devam eder” dedi. Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna işaret eden Recep Çetin ise, “Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadın Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.



