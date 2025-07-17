Türkiye'nin yeşille mavinin buluştuğu cennetinde ölüm karaya vurdu

Kazanlı Mahallesi sakinlerinden Akan Huddamoğlu, son bir ay içerisinde çok ciddi balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirterek, "Burada kefal cinsi balıklar bir ayda 2'nci kez öldü. Yetkililerden beklentimiz, çok ciddi bir şekilde bu ölümlerin araştırılması. Burada çocuklarımız denize giremiyor, zehirlenmelerinden korkuyoruz. Burada çok ciddi bir balık zehirlenmesi var. Kazanlı halkı olarak bunun sebebinin araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.