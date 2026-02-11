Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü

Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor.