Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü
Geçen yıl Türkiye'yi vuran kuraklıklar ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle tamamen kuruyan ve bir çöle dönüşen kuş cenneti son yağışlar sonrasında hem su tutmaya hem de eski günlerine dönmeye başladı...
Konya'nın Ilgın ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan kuş cenneti olarak bilinen Çavuşçu Gölü, son yağışlar sonrası yeniden su tutmaya başladı.
Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor.
Doğanhisar ve Bulcuk çayları ile Çiğil Deresi ile beslenen, derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü’nde 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, geçen yaz aylarında bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.
Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise geçen yıl ekim ayında daha önce çekilen kuşların fotoğraflarını kuruyan gölün bulunduğu alanda sergileyerek kuraklığa dikkat çekmeye çalıştı.