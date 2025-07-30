Türkiye'nin yüreğini yakan yangının ardından herkesi şaşırtan manzara

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.