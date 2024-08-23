Türkiye'nin yürek yakan Atlantisi 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Sivas'ın Hafik ilçesinde 20 yıl önce baraj suları altında kalan eski Pusat köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.
Sivas'ın Hafik ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan Pusat-Özen Barajı'nda yağışlar ve kuraklık nedeniyle sular gözle görülür derecede çekildi.
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Suların çekilmesiyle 20 yıl önce sular altında kalan eski Pusat köyü yeniden gün yüzüne çıktı.
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2004 yılında barajda su seviyesinin pik yapmasıyla sular altında kalan cami minaresinin sadece alem kısmı görülürken, şimdi caminin tamamı görülür oldu.
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Geçtiğimiz yıllarda ağzına kadar dolu olan barajın şimdiki hali ise görenleri hayrete düşürüyor.
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