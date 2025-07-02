Türkiye'nin zirvedeki akılalmaz ''herkesten nefret ediyorum evi''ni gören gözlerine inanamadı
Türkiye'nin en etkileyici yerlerinden biri olan Erzincan'ın milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihiyle dikkat çeken Kemaliye ilçesinin simgesi haline gelen ve 96 basamakla çıkılabilen kayalığın tepesindeki ev ise görenleri şaşırtıyor.
Türkiye'nin en etkileyici yerlerinden biri olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi büyüleyen manzarası, tarih kokan sokakları ve adrenalin dolu doğa sporlarıyla her yıl yaz aylarında nüfusunun 10 katı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Erzincan'ın incisi Kemaliye ilçesi, milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ve kültürel zenginliği ile ziyaretçilerini tarihe doyuruyor. İlçede yer alan Karanlık Kanyon'da kurulan zipline ve 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol, keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.
Kemaliye ilçesinde, emekli öğretmen Nermin Taştan'ın hayalini gerçekleştirmek için eşi ile bir kayalığın zirvesine yaptığı ev, şehrin sembollerinden biri haline geldi.
Erzincanlı öğretmen Bekir Taştan, emekli olunca eşi Nermin Taştan'a, yıllarca çalıştıkları İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir yaşam sürmeyi teklif etti.