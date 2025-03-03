Türkiye'nin zirvesinde büyüleyen anlar: Kardelenler 2. kez çiçek açtı

Öklü, "Üçüncü cemrenin toprağa düşmesine 3-5 gün kala hala kardelen çiçekleri Manisa Spil Dağı zirvesine yakın bölgede ikinci kez açmış şekilde. Dikkatimi çekti, ilk kez fotoğraflarını çekmek de nasip oldu. Hep basında çıkan haberlerde okuyordum, hatta koparmanın cezasının yaklaşık 557 bin lira olduğunu da biliyorum. Koparmanın cezası oldukça ağır, zarar vermemeye çok dikkat ediyorum. Bu anı da kaydetmek istiyorum, bu bölge kardelen çiçekleriyle adeta bembeyaz olmuş. Muhteşem güzel bir manzara" diye konuştu.