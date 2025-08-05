Türkiye'nin zirvesinde görenlerin bir masal diyarı sandığı göçerlerin manzarası kamerada
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası, su içmeye inen yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvanın tozlu yolculuğuyla adeta görsel bir şölene sahne oldu.
Kaynak: İHA
Nemrut Dağı'nda yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kalp Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.
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Sıcak yaz günlerinde su ihtiyaçlarını karşılamak için göle doğru ilerleyen koyun sürüleri, tozlu yollar ve vadilerden geçerken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde ve gün batımında oluşan manzaralar, görenleri hayran bıraktı.
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Göçerlerin izinden gelen bu doğa harikası anlar, havadan da görüntülenerek belgesel tadında görüntülere sahne oluyor.
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Nemrut Dağı ve çevresindeki bölge, zengin su kaynakları, serin havası ve verimli otlaklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçer ailelerin tercih ettiği başlıca yaylalardan biri olmaya devam ediyor.
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