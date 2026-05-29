Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz güzellik dron kamerasında! Burası Nemrut...
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın en büyük ikinci krater gölü Nemrut, ziyaretçilerine kış ve baharı aynı anda yaşatıyor. Yol açma çalışmalarıyla oluşan 10 metrelik dev kar tünellerinden geçerek kalderaya ulaşanlar, beyaz örtü ve uyanan doğanın yeşiliyle karşılaşıyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan ve doğal yapısıyla dünyanın en büyük ikinci krater gölü unvanını taşıyan Nemrut Krater Gölü, bugünlerde görenleri adeta büyüleyen nadir bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle aylarca ulaşıma kapalı kalan Nemrut Kalderası yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda nihayet doğaseverlerin ziyaretine açıldı.
Ancak bu açılış, sıradan bir doğa gezisinden çok daha fazlasını vaat ediyor. İş makinelerinin açtığı güzergahta yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan devasa kar tünelleri oluşurken, zirveye ulaşan ziyaretçiler akılalmaz bir zıtlıkla karşılaşıyor.
Bir tarafta kışın zorlu şartlarını yansıtan metrelerce kalınlıktaki beyaz örtü, diğer tarafta ise baharın gelişiyle birlikte uyanan kalderanın yemyeşil dokusu yer alıyor.
Doğanın sunduğu bu muazzam kontrast, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere aynı gün içinde iki mevsimi birden yaşama fırsatı sunuyor.