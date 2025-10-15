Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz nokta gelinlik öncesi kına kıyafetini giydi

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili yolu üzerinde yer alan ve 368 hektarlık bir alana sahip olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, doğal vadileri ve temiz havasıyla bölgenin en özel doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.