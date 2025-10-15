Türkiye'nin zirvesindeki eşsiz nokta gelinlik öncesi kına kıyafetini giydi
Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin doğal harikası Karagöl bembeyaz karlar altında geçireceği kış mevsimi öncesinde sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına boyanan doğa, ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.
Kaynak: İHA
Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde büyüleyici güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Karagöl, sonbaharda ağaç yapraklarının değişen renkleriyle bambaşka bir görünüme kavuşuyor.
Gölü çevreleyen ormanların yansımasıyla oluşan manzaralar, fotoğraf tutkunlarına tablo gibi kareler sunuyor.
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili yolu üzerinde yer alan ve 368 hektarlık bir alana sahip olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, doğal vadileri ve temiz havasıyla bölgenin en özel doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.
