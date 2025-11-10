Türkiye'ye özgü çok özel ve sıradışı yeni bir lezzetimiz daha oldu; adı da Dünya Hali

Acı biberli lokumun öyküsünü anlatan Meriç, "Yıllardan beri, neredeyse 30 yıldan bu yana hayalimde vardı, nasip bugüneymiş. Torunlarım bana; ‘Dede, sen evde ciğer de yapıyorsun, biber de var. Bize niye böyle acı biberden bir lokum yapmıyorsun’ dediler. Ben de hemen işe koyuldum. Acı biber ile lokumu birleştirdim. Önce tatlandırıyor, ‘ha bunda acı falan yok’ diyor müşteri. Ondan sonra bakıyorum gözlerinden mutluluk gözyaşı geliyor. Tatlı acı ikisi bir arada. Hatta bunun bir de esprisini yaptık dedik ki; bu bir ‘dünya hali’ lokumudur. Dünya hali dediğimiz işte böyle; tatlandırır, acılaştırır. Biz de hem tatlandıralım, hem de mutluluk gözyaşlarını bu biberle birleştirelim dedik" diye konuştu.