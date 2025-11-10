Türkiye'ye özgü çok özel ve sıradışı yeni bir lezzetimiz daha oldu; adı da Dünya Hali
Edirne'de 67 yaşındaki bir şekerleme Edirne'nin coğrafi işaret tescilli meşhur tava ciğerinin yanında sunulan Karaağaç acı biberini, lokumla birleştirip "Dünya Hali" adlı yeni bir lezzet ortaya çıkardı.
Edirne'de yaklaşık 50 yıldır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, torunlarının tavsiyesiyle Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerin yanında garnitür olarak sunulan Karaağaç acı biberini lokumla birleştirdi.
Edirne’de sadece Karaağaç Mahallesi’nde ata tohumuyla üretilen acı biberle lokumu karıştıran Meriç, önce kendisi tattı, ardından ailesine tattırdı.
Lezzeti beğenen Meriç, seri üretime geçip, adını da ‘Dünya Hali’ koydu. Meriç, lokumun önce ağza tatlı bir lezzet verdiğini, acının sonradan geldiğini belirtti.
Acı biberli lokumun öyküsünü anlatan Meriç, "Yıllardan beri, neredeyse 30 yıldan bu yana hayalimde vardı, nasip bugüneymiş. Torunlarım bana; ‘Dede, sen evde ciğer de yapıyorsun, biber de var. Bize niye böyle acı biberden bir lokum yapmıyorsun’ dediler. Ben de hemen işe koyuldum. Acı biber ile lokumu birleştirdim. Önce tatlandırıyor, ‘ha bunda acı falan yok’ diyor müşteri. Ondan sonra bakıyorum gözlerinden mutluluk gözyaşı geliyor. Tatlı acı ikisi bir arada. Hatta bunun bir de esprisini yaptık dedik ki; bu bir ‘dünya hali’ lokumudur. Dünya hali dediğimiz işte böyle; tatlandırır, acılaştırır. Biz de hem tatlandıralım, hem de mutluluk gözyaşlarını bu biberle birleştirelim dedik" diye konuştu.