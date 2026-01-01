Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi Sibirya'ya çeviren kar yağışı gün gün ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Kar yağışı yerini yağmur ve güneşe bırakmaya hazırlanırken bazı illerimiz baharı bazı illerimiz ise dondurucu kutup soğuklarını yaşayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.