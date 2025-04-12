Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı

İnsanların kendilerine çok sıcakkanlı davrandığını belirten Marzena Nadolska, “Biz 50 gündür Türkiye’deyiz. Türkiye’yi dolaşıyoruz. Son dönemde Mardin, Şanlıurfa ve şimdi Diyarbakır’dayız. Diyarbakır çok güzel bir yer. Sevecen insanlar, süper yemekler yedik. İnsanlar çok sıcak, çok açık. Bizimle konuşmak istiyorlar. Bize yemek, çay ikram ediyor, hediyeler veriyorlar” dedi.