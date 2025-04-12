Türkiye'yi karış karış gezen Polonyalı çift o ilimize hayran kaldı
Polonya'dan karavanla Türkiye'ye gelen çift, Diyarbakır'a hayran kaldı. İnsanların çok sıcakkanlı davrandığını belirten çift, gelecek sene Türkiye'yi bir daha ziyaret edeceklerini söyledi.
Kaynak: DHA
Marzena Nadolska ile kocası Darek Switalski, Polonya’dan karavanlarıyla yola çıkarak Türkiye’ye geldi.
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50 gün önce giriş yaptıkları Türkiye’de Batı illerini gezip toplam 5 bin 800 kilometre yol kateden çift, Şanlıurfa ve Mardin’in ardından Diyarbakır’a ulaştı.
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Burada 5 gündür konaklayan çift, Diyarbakır’a hayran kaldıklarını belirtti.
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İnsanların kendilerine çok sıcakkanlı davrandığını belirten Marzena Nadolska, “Biz 50 gündür Türkiye’deyiz. Türkiye’yi dolaşıyoruz. Son dönemde Mardin, Şanlıurfa ve şimdi Diyarbakır’dayız. Diyarbakır çok güzel bir yer. Sevecen insanlar, süper yemekler yedik. İnsanlar çok sıcak, çok açık. Bizimle konuşmak istiyorlar. Bize yemek, çay ikram ediyor, hediyeler veriyorlar” dedi.
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