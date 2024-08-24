Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor
Aksaray'da Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Gizemli olay endişe yaratırken uzman isimden açıklama geldi.
Tuz Gölü Havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor.
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Belirli bir süre sonra su akışı kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Çevredeki çiftçiler de bu durumdan tedirgin.
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Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını, suyun çıkışının karbondioksit gazı çıkışından kaynaklandığını belirtti.
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Aksaray'ın genç volkanik alandan oluştuğunu hatırlatan Özdemir şunları söyledi:
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