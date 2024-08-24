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  4. Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor

Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor

Aksaray'da Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Gizemli olay endişe yaratırken uzman isimden açıklama geldi.

Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor - Resim: 1

Tuz Gölü Havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor.

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Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor - Resim: 2

Belirli bir süre sonra su akışı kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Çevredeki çiftçiler de bu durumdan tedirgin.

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Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor - Resim: 3

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını, suyun çıkışının karbondioksit gazı çıkışından kaynaklandığını belirtti. 

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Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor - Resim: 4

Aksaray'ın genç volkanik alandan oluştuğunu hatırlatan Özdemir şunları söyledi:

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