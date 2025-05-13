Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu...

Yoğun kalabalık nedeniyle üç ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.