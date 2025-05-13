Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu...
Kırıkkale'de vatandaşlara ücretsiz 200 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım saatinden önce meydana akın eden vatandaşlar, üç ayrı dağıtım standında uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: İHA
Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek amacıyla ata tohumlarından ürettiği 200 bin sebze fidesini Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
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Belediyeye ait seralarda domates, biber, patlıcan gibi sebze türlerinden fideler üretildi. Vatandaşlar, dağıtım saatinden yaklaşık 2 saat önce meydanda toplanmaya başladı.
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Yoğun kalabalık nedeniyle üç ayrı dağıtım noktası oluşturuldu. Dağıtım stantlarının birinde Belediye Başkanı Ahmet Önal, diğer stantlarda ise Belediye Başkan Yardımcıları Recep Sefer ve Ömer Elidemir vatandaşlara fide dağıtımı yaptı.
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Başkan Önal, üretici ve çiftçiye destek olmanın amaçlandığını belirterek, belediyenin kendi serasında ürettiği fidelerin Merkez ilçeye bağlı köylere de ulaştırılacağını söyledi.
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