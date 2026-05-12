Üç bin rakımda ''doğal şifa'' mesaisi: Kendi kendine yetişiyor 200 TL'den kapış kapış gidiyor!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde doğanın sunduğu eşsiz lezzet ve şifa kaynağı "hıngedan" otu için köylüler zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla dağlara tırmanan vatandaşlar, saatlerce süren mesainin ardından topladıkları pancarları at sırtında köylerine getiriyor.
Kaynak: İHA
Bölge halkı tarafından yıllardır geleneksel olarak toplanan ve "pancar otu" olarak da bilinen hıngedan, Beytüşşebap ekonomisi ve mutfak kültürü için hayati önem taşıyor.
Özellikle Taşarası köyü yakınlarındaki 3 bin rakımlı Sere Rehlı dağlarının sarp yamaçlarında yetişen bu bitki, toplama sürecindeki zorluklara rağmen büyük ilgi görüyor.
Araçların çıkamadığı dik yamaçlara tırmanan köylüler, topladıkları otları torbalara doldurarak atların sırtına yüklüyor.
Kimi kışın tüketmek için dondurucuya atıyor, kimi ise çevre illerdeki akrabalarına gönderiyor. Bitkinin kilogram fiyatı ise bu yıl 200 lira bandında seyrediyor.
