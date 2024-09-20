Uçak yolculuğunda bunları sakın yapmayın!
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki hangi davranışların kara listeye alınma sebebi olacağını açıklayarak ''Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği uçuştan men listesine'' aldıklarını belirtti.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY uçağında yaşanan olay sonrasında sosyal medyasından bir açıklama yaptı.
Ekşi, "Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir. Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır." dedi.
Peki kara liste nedir?
KURALLARI İHLAL EDENLER LİSTEYE GİRİYOR
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor.
Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor.
Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor.
Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.
HANGİ DAVRANIŞLAR KARA LİSTEYE GİRME NEDENİ?
Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler kara listeye girmeye neden oluyor.
Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular kara listeye alınabilir.
Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de kara listeye alınmaya neden olabilir.
Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.
Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için kara liste uygulamasını hayata geçiriyor.
Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.