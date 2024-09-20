Uçak yolculuğunda bunları sakın yapmayın!

KURALLARI İHLAL EDENLER LİSTEYE GİRİYOR

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor.

Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor.

Bu da yolcuların belirli bir süre ya da tamamen o uçak şirketini hatta başka uçak şirketlerini bile kullanamamasına neden oluyor.

Bilet satın alabilseniz bile kara listedeyseniz o uçağa binme şansınız olmuyor.