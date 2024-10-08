Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Erol Arslan, "Tekirdağ Uçmakdere'deki uçuşlarımızda, eğitim sırasında mevsim geçişlerinde yaşadığımız rüzgarın ani geçişlerinde yaşadığımız bir olay geldi başımıza. Rüzgar denizden eserken bir anda karaya döndü. Denize doğru sürüklemeye başladı. Rüzgar karadan geldiği için bastırıcı etki uygulayarak irtifamızı kaybettirip açık denize doğru sürüklemeye başladı. Aldığımız eğitimlerin faydasını görerek, minimum hasarla inişlerimizi sağladık. Yaklaşık 1.5 km sağ tarafa kayarak, sahilden 2 km uzaklığa indim. Diğer arkadaşım sahile 10-15 metre kala sürüklendi. Kendisi de arkadaşı da yüzerek kurtuldular. Paraşütü kurtardık ama tabii paraşütümüz zarar gördü. Deniz suyundan temizlemesi gerekliyor. Yıkadık kurutmaya uğraşıyoruz" dedi.