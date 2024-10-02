Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı

Çiftçi, “Bugün market raflarında 70-80 liraya satılan ballar var. Emeğimizin çalındığını söylemiştik, geçen günlerde bakanlığımız, yetkili kurumların katılımı ile Ankara’da bir operasyon düzenledi. Şu anda o ürünlerin incelenmesi devam ediyor, inşallah imhası gerçekleşir. Fabrikanın sahibi reçel yaptıklarını söyleseler bile orada 92 tane firmanın etiketi yakalandı. Market raflarında bu etiketli ürünlerin satışı devam ediyor. Baskından önce bu ballar 130 liradan satılıyordu, şu anda 60 liraya kadar düşürüldü. Maalesef insanlarımız zehirlenmeye devam ediyor. Arıcılarımız ballarını satmak için yaylalarda bekliyor. Sahtekarların balları market raflarında ancak gerçek arıcılarımız balları ellerinde duruyor. Bu baskın dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.