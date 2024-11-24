Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kış turizminin cenneti Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.
Kaynak: DHA
Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.
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Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı aralıksız devam ediyor. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki pistler karla kaplanırken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü Uludağ’da sürücüler zor anlar yaşıyor.
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Bursa kent merkezinin yanı sıra Uludağ ve yüksek rakımlı ilçelerde dün başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Orhangazi ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde sokaklar karla kaplandı.
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