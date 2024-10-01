Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama...
Türkiye'de kış turizmi denilince akla ilk gelen merkezlerinden olan Uludağ’da mevsimin ilk karı beklenirken, sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan kayak pistlerinde koyunlar otluyor....
Kaynak: DHA
Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı bekleniyor.
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Bursa’da dün sabaha karşı başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla etkili olurken, Uludağ’da da karla karışık yağmur yağdı.
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Sezonun açılmasını iple çeken kayakseverlerin, mevsimin ilk karının yağmasını beklediği Uludağ’da, 1’inci Oteller Bölgesindeki kayak pisti, koyunlara kaldı.
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Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistte, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, canlı yayın kamerasına yansıdı.
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