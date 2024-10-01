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Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama...

Türkiye'de kış turizmi denilince akla ilk gelen merkezlerinden olan Uludağ’da mevsimin ilk karı beklenirken, sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan kayak pistlerinde koyunlar otluyor....

Kaynak: DHA
Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... - Resim: 1

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı bekleniyor. 

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Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... - Resim: 2

Bursa’da dün sabaha karşı başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla etkili olurken, Uludağ’da da karla karışık yağmur yağdı. 

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Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... - Resim: 3

Sezonun açılmasını iple çeken kayakseverlerin, mevsimin ilk karının yağmasını beklediği Uludağ’da, 1’inci Oteller Bölgesindeki kayak pisti, koyunlara kaldı. 

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Uludağ'ın zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... - Resim: 4

Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistte, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, canlı yayın kamerasına yansıdı.

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