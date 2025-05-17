Uluslararası 2 turistik tren, İstanbul'a geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV'ın işlettiği turistik tren ve Simplon Orient Ekspresi'nin rotasını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan MAV treninin, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti.