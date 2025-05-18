Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi
Bartın-Karabük sınırında yer alan Uluyayla'da ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlarla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. 7 kilometre uzunluğundaki yaylada rengarenk evler ve yılkı atları dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Bartın Ulus ilçesine 27, Karabük'ün Safranbolu ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1416 rakımlı Göktepe zirvesiyle, her mevsim seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu Uluyayla'da ilkbaharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı.
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7 kilometrelik yaylaya, yaylacıların hayvancılık amacıyla yaptığı rengarenk evler de farklı bir güzellik katıyor.
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Kayın, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı olan 86 bin hektarlık bölge, ayı, kurt, domuz, çakal, geyik, karaca, vaşak, dağ kedisi ve tavşan gibi çok sayıda yabani hayvan türünü barındırıyor.
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Yayla fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, bölgeyi ziyaret edenler temiz havada oksijen depoluyor.
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