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Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi

Bartın-Karabük sınırında yer alan Uluyayla'da ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlarla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. 7 kilometre uzunluğundaki yaylada rengarenk evler ve yılkı atları dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA
Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi - Resim: 1

Bartın Ulus ilçesine 27, Karabük'ün Safranbolu ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1416 rakımlı Göktepe zirvesiyle, her mevsim seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu Uluyayla'da ilkbaharın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. 

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Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi - Resim: 2

7 kilometrelik yaylaya, yaylacıların hayvancılık amacıyla yaptığı rengarenk evler de farklı bir güzellik katıyor. 

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Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi - Resim: 3

Kayın, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı olan 86 bin hektarlık bölge, ayı, kurt, domuz, çakal, geyik, karaca, vaşak, dağ kedisi ve tavşan gibi çok sayıda yabani hayvan türünü barındırıyor.

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Uluyayla'da hayran bırakan ilkbahar manzarası havadan görüntülendi - Resim: 4

Yayla fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, bölgeyi ziyaret edenler temiz havada oksijen depoluyor. 

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