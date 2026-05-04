Üniversite öğrencilerinden örnek girişim: Çöpe gideceğine sanata ve kazanca dönüştürüyorlar!
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, kurdukları "Kampüs Kooperatifi" ile atık deri parçalarından gelir elde etmeye başladı. TÜBİTAK destekli proje kapsamında Gerede deri sanayiinden artan parçaları el emeği cüzdan ve anahtarlıklara dönüştüren öğrenciler, e-ticaret ve mikro ihracat deneyimi kazanıyor.
Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen "Başarılı Genç Girişimciliğin Artırılması İçin Öğrenci Kooperatifleri Modeli Projesi", meyvelerini vermeye başladı. Dr. Öğr. Üyesi Onur Özevin yürütücülüğünde tamamlanan eğitimlerin ardından kurulan kooperatif, üniversite öğrencilerinin hem teorik bilgilerini pratiğe dökmesini hem de ek gelir elde etmesini sağlıyor.
Gerede'nin köklü deri sanayii ile iş birliği yapan öğrenciler, fabrikalardan artan parçaları toplayarak tasarım sürecine dahil ediyor.
Teknik bölümler ile işletme bölümlerinin ortaklaşa çalıştığı kooperatifte süreç şöyle işliyor:
Tasarım ve Kesim: Tasarlanan ürünler lazer makinelerinde titizlikle kesiliyor.
El İşçiliği: Kesilen parçalar el dikişiyle cüzdan, kartlık, magnet ve anahtarlık haline getiriliyor.
Kişiselleştirme: Müşteri talebine göre isim veya logo baskısı yapılarak ürünler özelleştiriliyor.