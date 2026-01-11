Üniversiteli gençler Türkiye'nin kültürel mirasını doğayla buluşturdu

Eğitim sürecinde doğal zemin yerine geri dönüştürülmüş kasalar kullanılarak oluşturulan ekim alanlarına odaklanıldığını belirten Yeltekin, "Gençler, ekim ve yeşillendirme çalışmalarını doğrudan bu geri dönüşüm kasaları üzerinde gerçekleştirerek atık malzemelerin yeniden kullanımına, sürdürülebilir üretime ve çevre dostu uygulamalara dair somut bir deneyim kazandı. Eğitimlerini tamamlayan gençler, edindikleri bilgi ve deneyimleri Bornova Anadolu Lisesi'nden 15 öğrenciyle paylaştı. 'Öykülerimizin Yeşil Yolculuğu' projesi, gençlerin bir yandan kültürel mirasın simgesel dilini tanımasını, diğer yandan doğaya zarar vermeden üretmenin ve yeşillendirmenin mümkün olduğunu deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan, kültür-sanat-çevre ekseninde örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.