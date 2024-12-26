Üniversiteyi bitirip köyüne döndü, üretilemeyeni üretti

Denizli'de yaşayan ve Ziraat Mühendisi olarak üniversite mezunu olan Mehmet Selçuk, üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesinde ilk kez 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar dikimi yaptı. 23 yaşındaki genç ürettiğini hale ve pazarcılara gönderdiğini ve gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlandığını belirtti.