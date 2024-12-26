Üniversiteyi bitirip köyüne döndü, üretilemeyeni üretti
Denizli'de ziraat mühendisi olarak üniversiteden mezun olan bir genç üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesinde yetiştirilmeyeni üretti...
Denizli'de yaşayan ve Ziraat Mühendisi olarak üniversite mezunu olan Mehmet Selçuk, üzüm bağlarıyla ünlü Çal ilçesinde ilk kez 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar dikimi yaptı. 23 yaşındaki genç ürettiğini hale ve pazarcılara gönderdiğini ve gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlandığını belirtti.
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde bu yıl ilk kez 4 dönümlük tarlaya kış sebzeleri brokoli, karnabahar ve sarmalık lahana dikimi yapıldı.
23 yaşındaki Ziraat Mühendisi Mehmet Selçuk, Antalya'dan getirttiği 11 bin fidanı 14 Ağustos'ta nohudun arkasına ikinci ürün olarak tarlasına dikti.
25 Kasımda hasadına başlanılan kış sebzelerinde hasat bir ay daha devam edecek. Ürettiğini hale ve pazarcılara gönderen Selçuk, gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlanıyor.