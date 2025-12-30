Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu: ''Büyük bir arı sürüsü geliyor''
Dünyanın en ünlü kahinlerinden Fransız astrolog Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri ortaya çıktı.
Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un (Michel de Nostredame) 1555 yılında yayımlanan "Les Prophéties" (Kehanetler) adlı eserindeki dörtlükler, günümüzde hala merakla inceleniyor. Peki Nostradamus'un 2026 yılı için kehanetleri neler?
Büyük bir adamın düşüşü
Nostradamus'un "Büyük bir adam gündüz vakti bir yıldırım çarpmasıyla düşecek" ifadesi, 2026 için en çok konuşulan kehanetlerinden biri.
Bazı uzmanlar bunu önemli bir dünya liderine veya ünlü bir isme yönelik bir suikast olarak yorumlarken, bazıları "yıldırım" kelimesini lazer silahları gibi modern bir teknolojik saldırı olarak değerlendiriyor.
Yedi aylık büyük savaş
Nostradamus’un "Yedi ay süren büyük savaş, insanlar kötülükten öldü" dizesi, küresel bir çatışma ihtimalini gündeme getiriyor.
Bu kehanet, Rusya-Ukrayna savaşının genişleyerek veya yeni cephelerin açılmasıyla III. Dünya Savaşı'na evrilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Rouen ve Evreux gibi Fransız şehirlerinin isminin geçmesi, çatışmanın Avrupa içlerine sıçrayabileceğine yoruluyor.
Büyük bir arı sürüsü
"Nereden geldiği bilinmeyen büyük bir arı sürüsü" ifadesi oldukça gizemli kabul ediliyor. Bazı uzmanlar bunu ekolojik bir geri dönüş veya istila olarak görürken, modern yorumcular bu "arı sürüsünü" savaşlarda kullanılan drone sürüleri (İHA/SİHA) ile bağdaştırıyor.