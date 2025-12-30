Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu: ''Büyük bir arı sürüsü geliyor''

Büyük bir adamın düşüşü

Nostradamus'un "Büyük bir adam gündüz vakti bir yıldırım çarpmasıyla düşecek" ifadesi, 2026 için en çok konuşulan kehanetlerinden biri.

Bazı uzmanlar bunu önemli bir dünya liderine veya ünlü bir isme yönelik bir suikast olarak yorumlarken, bazıları "yıldırım" kelimesini lazer silahları gibi modern bir teknolojik saldırı olarak değerlendiriyor.