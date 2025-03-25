Ünlü kayak merkezi bayram tatilinde dolup taşacak

‘BAYRAM TATİLİNDE DE PİSTLERİMİZ AÇIK OLMAYA DEVAM EDECEK’

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman Ramazan Bayramı öncesi gösterilen ilgiye dikkat çekerek, “Bayram tatili Erciyes’te geçirilir. Özellikle bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, dışarıda bir yerde gezeyim isteyenler için Erciyes artık çok uygun bir adres diyebilirim. Geçen hafta çok güzel bir şekilde 50 santimin üzerinde kar yağdı. Böyle olunca da hafta sonundan itibaren bütün pistlerimizi açtık. Sezonu uzatmış olduk. Şu an hava ılıman gitmiş olsa da pistlerimizin büyük kısmı açık. Bayram tatilinde de pistlerimiz açık olmaya devam edecek. Gerek şehirdeki, gerekse de Erciyes’te açık olan otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyor. Özellikle yakın illerden ve İstanbul’dan rezervasyonlarda yoğunluk var” diye konuştu.