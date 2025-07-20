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  4. Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler

Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller doldu taştı.

Kaynak: DHA
Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler - Resim: 1

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklığının aratarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediğini duyurdu. 

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Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler - Resim: 2

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dereceler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 41 dereceyi buldu. 

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Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler - Resim: 3

Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.

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Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler - Resim: 4

Bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe Paşatarlası Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.

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