Ünlü tatil cenneti alev alev! Sahillere akın ettiler
Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahiller doldu taştı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 19 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklığının aratarak Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur’da mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediğini duyurdu.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün dereceler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık ise 41 dereceyi buldu.
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Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
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Bazı turistler denize girerek serinlerken bazıları ise şezlonglarda dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe Paşatarlası Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin açık olması dikkati çekti.
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