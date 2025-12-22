''Üvey'' demedi, engelli oğlu için öyle bir babalık yaptı ki...
Antalya'da hamallık yaparak geçimini sağlayan bir baba, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 18 yaşındaki üvey oğlunun eğitimi için canla başla dişiyle tırnağıyla çalışıp evine raylı sistem kurdu...
Alanya'da yaşayan 18 yaşındaki Tunahan Kaplan, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Tunahan, günlük yaşamının tamamını yatağında geçirirken, haftanın iki günü özel bir okula giderek eğitim alıyor.
Tunahan'ın babasının vefat etmesinin ardından annesi Fatma Aktoy (50), Bilal Aktoy (55) ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten sonra Tunahan'ın bakım ve yaşam mücadelesi aile için daha da büyük bir sorumluluk haline geldi.
Tunahan'ın evden çıkarılması, özellikle de okula götürülmesi aile için uzun süredir ciddi bir zorluk oluşturuyordu. Yatağa bağımlı olan Tunahan, zaman zaman annesi, zaman zaman da üvey babası Bilal Aktoy tarafından kaldırılarak tekerlekli sandalyeye alınıyor, ancak merdivenler ve fiziksel engeller nedeniyle dışarı çıkmak neredeyse imkânsız hale geliyordu.
Tunahan'ın yaşamına duyarsız ve kayıtsız kalmayan üvey baba, tüm maddi imkânlarını zorlayarak evlerine raylı asansör sistemi yaptırdı. Yaklaşık 40 bin TL'ye mal olan sistem sayesinde Tunahan'ın evden çıkarılması ve okula ulaştırılması artık çok daha kolay hale geldi. Raylı asansör, Tunahan'ın tekerlekli sandalyesiyle güvenli şekilde taşınmasını sağlarken, aileye de büyük bir rahatlama sağladı.