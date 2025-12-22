''Üvey'' demedi, engelli oğlu için öyle bir babalık yaptı ki...

Tunahan'ın yaşamına duyarsız ve kayıtsız kalmayan üvey baba, tüm maddi imkânlarını zorlayarak evlerine raylı asansör sistemi yaptırdı. Yaklaşık 40 bin TL'ye mal olan sistem sayesinde Tunahan'ın evden çıkarılması ve okula ulaştırılması artık çok daha kolay hale geldi. Raylı asansör, Tunahan'ın tekerlekli sandalyesiyle güvenli şekilde taşınmasını sağlarken, aileye de büyük bir rahatlama sağladı.