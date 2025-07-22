Uydu görüntüleri gözler önüne serdi: Türkiye'nin çatısı küçülüyor!

Uydudan alınan görüntülere göre Ağrı Dağı’ndaki buzulun, yaklaşık 8 bin 42 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktayken 2024 yılına gelindiğinde ise 4 bin 95 kilometre kareye gerilediğini gözlemlediklerini ifade eden Kayserili, "Bu durum, son 37 yıllık süreçte buzulun yüzey alanında yaklaşık 3 bin 47 kilometrekarelik yani yüzde 41 oranında bir küçülmenin gerçekleştiğini gösteriyor. Yaptığımız değerlendirmelere göre, buzullarda ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koyduk. Söz konusu azalma, bölgedeki küresel iklim değişikliğinin etkilerini açık biçimde ortaya koymaktadır" diye konuştu.