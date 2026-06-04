Uykuya dalmadan önce bu hatayı sakın yapmayın!

Isınan Telefon Nasıl Soğutulmalı?

Yaz aylarında, özellikle de çocukların tatil döneminde yüksek grafikli ve aşırı ısı üreten mobil oyunlar oynamasının telefonları limitlerine kadar zorladığını belirten Kalem, ısınan cihazlara yapılan en büyük tüketici hatasını açıkladı. Isınan telefonun asla buzdolabı veya derin dondurucu gibi ortamlara konulmaması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen uzman isim, "Bu tür durumlarda cihazımızı kapatıp, kalın kılıfından çıkararak serin, güneş görmeyen ve hava alan bir ortamda bekletirsek cihaz kendi kendine soğuyacak ve hiçbir tehlike arz etmeyecektir" tavsiyesinde bulundu.