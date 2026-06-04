Uykuya dalmadan önce bu hatayı sakın yapmayın!
Kayseri'de 30 yıllık cep telefonu teknik servis uzmanı Cemal Kalem, gece yatarken yastık altına konulan telefonların yaydığı radyasyonun 'beyin sisi', unutkanlık ve kronik yorgunluğa yol açtığını açıkladı. Uzman isim, sağlıklı bir uyku için yatak odalarında Wi-Fi bağlantısının kesinlikle kapatılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının giderek artması, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlar için ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Kayseri’de cep telefonu teknik servis sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip olan uzman Cemal Kalem, yaz aylarında cihazlarda oluşabilecek onarılamaz hasarlar, batarya patlamaları ve insan sağlığını tehdit eden radyasyon risklerine karşı hayati uyarılarda bulundu.
"Araçta ve Bahçede Unutulan Telefonlar Patlamaya Hazır Bomba"
Cihazların doğrudan güneş ışığı alan ortamlardan kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. Özellikle alışverişe veya markete giderken araç içinde, torpido üzerinde unutulan telefonların büyük bir güvenlik zafiyeti yarattığını belirten Cemal Kalem, "Araç içindeki ısı çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Bu durum telefonun aşırı ısınmasına ve bataryasının patlamasına sebep olabilir" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Ayrıca bağ ve bahçe sezonunun açılmasıyla birlikte, tarımsal alanlarda güneş altında unutulan cihazların da sıvı teması ve ısı kombinasyonuyla hurdaya çıktığı ifade edildi.
Isınan Telefon Nasıl Soğutulmalı?
Yaz aylarında, özellikle de çocukların tatil döneminde yüksek grafikli ve aşırı ısı üreten mobil oyunlar oynamasının telefonları limitlerine kadar zorladığını belirten Kalem, ısınan cihazlara yapılan en büyük tüketici hatasını açıkladı. Isınan telefonun asla buzdolabı veya derin dondurucu gibi ortamlara konulmaması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen uzman isim, "Bu tür durumlarda cihazımızı kapatıp, kalın kılıfından çıkararak serin, güneş görmeyen ve hava alan bir ortamda bekletirsek cihaz kendi kendine soğuyacak ve hiçbir tehlike arz etmeyecektir" tavsiyesinde bulundu.
Gece Yastık Altındaki Gizli Tehlike: Beyin Sisi
Sadece donanım güvenliği değil, insan sağlığı açısından da önemli değerlendirmeler yapan Kalem, gece uyurken yapılan kritik bir hataya değindi. Akıllı telefonların özellikle 5G teknolojisiyle birlikte yaydığı radyasyonun insan beyninde 'beyin sisi' adı verilen nörolojik yorgunluğa yol açtığını belirten uzman, "Bu durum unutkanlık ve gün içinde kronik yorgunluk gibi sorunlara yol açıyor. Telefonu yastığın altına koymamamız ve yatak odası gibi uyku alanlarında telefonun Wi-Fi bağlantısının açık bırakılmamasını şiddetle tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.