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Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü

İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, uçuşların aksamasına neden olan volkanik hareketliliğini sürdürürken, yeniden lav püskürtmeye başladı.

Kaynak: AA
Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü - Resim: 1

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.

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Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü - Resim: 2

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

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Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü - Resim: 3

INGV, bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı mesajı paylaştı.

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Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü - Resim: 4

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

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