Uyuyan canavar uyandı: Etna'nın lavları her yerden görüldü
İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, uçuşların aksamasına neden olan volkanik hareketliliğini sürdürürken, yeniden lav püskürtmeye başladı.
Kaynak: AA
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.
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INGV, bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı mesajı paylaştı.
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.
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