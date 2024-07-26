Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber

AA'nın aktardığına göre, NASA ve Boeing yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında, haftalardır sorun giderme çalışmaları ve uzay aracındaki problemleri anlamaya yönelik testler yürüttüklerini bildirdi. Yapılan incelemelerin, mühendislerin yaşanan sorunların 'temel nedenini' daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu belirten yetkililer, mühendislerin, helyum sızıntılarının neden meydana geldiğine ve iticilerin neden beklenmedik şekilde çalışmayı bıraktığına dair bazı olası cevaplara sahip olduğunu kaydetti.