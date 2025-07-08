Uzman isim Türkiye için kırmızı alarmı çaldı: Ölümcül kabus bu sefer tepemizde

'ODA SICAKLIĞI 24-27 DERECE ARASINDA TUTULMALI'

Sıcak havalarda vücudun, terleme yoluyla fazla miktarda su ve mineral kaybettiği hatırlatılarak, "Bu durum dehidrasyona yol açarak halsizlik, baş dönmesi ve bayılma gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle aşırı sıcak havalarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5-3 litre su içilmeli; çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılması gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka takılmalı, UV (ultraviyole) korumalı güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Açık renkli, pamuklu ve bol giysiler tercih edilmeli; güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Vücut ısısını dengelemek için ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir. Evler ve iş yerleri sabah ve akşam saatlerinde havalandırılmalı, oda sıcaklığı 24-27 derece arasında tutulmalıdır" ifadelerine yer verildi.