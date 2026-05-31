Uzman isimden kabus gibi uyarı: Bu yaz 45 dereceyi aşan ekstrem sıcaklıklar bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı aylık tahmin haritalarını değerlendiren Ayşegül Akıncı Yüksel, mayıs ayı itibarıyla batı kesimlerde sıcaklıkların normallerin 1 ila 3 derece üzerinde olduğunu belirtti. Haziran, temmuz ve ağustos ayları için yapılan projeksiyonların daha sıcak ve kurak bir yaz dönemine işaret ettiğini vurgulayan Yüksel, "İzmir özelinde, geçtiğimiz yıl yaşadığımız 44-45 derece civarındaki ekstrem sıcaklık rekorlarının bu yıl da yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak zorlanması veya aşılması ihtimal dahilindedir" uyarısında bulundu.