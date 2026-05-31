Uzman isimden kabus gibi uyarı: Bu yaz 45 dereceyi aşan ekstrem sıcaklıklar bekleniyor!
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi'nde bu yaz ekstrem sıcaklıkların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kış aylarındaki kısa süreli sağanakların yer altı sularını beslemediğini belirten uzman isim, İzmir'de 45 dereceyi aşan rekor sıcaklıkların görülebileceğini vurguladı.
Türkiye genelinde 2026 yılının ilk aylarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yaz dönemi için endişe verici sinyaller vermeye devam ediyor.
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, küresel ısınma eğiliminin hız kesmediğini ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da Türkiye'yi ekstrem sıcak hava dalgalarının beklediğini açıkladı.
Özellikle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi, kuraklık ve su stresi gibi hayati tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı aylık tahmin haritalarını değerlendiren Ayşegül Akıncı Yüksel, mayıs ayı itibarıyla batı kesimlerde sıcaklıkların normallerin 1 ila 3 derece üzerinde olduğunu belirtti. Haziran, temmuz ve ağustos ayları için yapılan projeksiyonların daha sıcak ve kurak bir yaz dönemine işaret ettiğini vurgulayan Yüksel, "İzmir özelinde, geçtiğimiz yıl yaşadığımız 44-45 derece civarındaki ekstrem sıcaklık rekorlarının bu yıl da yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak zorlanması veya aşılması ihtimal dahilindedir" uyarısında bulundu.