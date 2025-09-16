Van Gölü'nde vahim manzara! 1963 yılından beri böylesi görülmedi
Türkiye'de yaşanan kuraklık Van Gölü'nü de vurdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, ''Eğer Van Gölü Havzası’ndaki yağış azlığı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bu şekilde devam ederse 1963'teki en düşük rakıma gelmiş olacağız'' dedi.
Son yıllarda yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi başta Van Gölü olmak üzere Van Gölü Havzası’ndaki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son kuraklık haritasında Van, ‘şiddetli’ ve yer yer ‘olağanüstü kuraklık’ seviyesinde yer aldı.
Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kuraklığın son yıllarda ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Her yıl göllerin biraz daha küçüldüğünü, tatlı su kaynaklarının biraz daha azaldığını ifade eden Akkuş, kırılgan bir yapıya sahip Van Gölü Havzası’nın çok fazla etkilendiğini söyledi.
KURAKLIK UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE
Van'da 2025'in son yılların en kötü yıllarından biri olduğunu ifade eden Akkuş, şubat ayında yağışlarda yüzde 60 oranında azalma meydana geldiğini söyledi. Yaz mevsiminde sıcaklıkların hep mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirten Akkuş, böyle olunca havzaya giren su miktarının azalıp, havzadan çıkan su miktarının arttığına dikkat çekti. Uydu görüntülerini değerlendiren Akkuş, şöyle konuştu:
"Bunun en bariz göstergesini de havzadaki baraj göllerinde görüyoruz. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan baraj göllerinde 2025 yılı itibarıyla yüzey alanlarında büyük çekilmeler yaşanıyor. 2024 uydu görüntülerini incelediğimiz zaman havzadaki baraj göllerinin nerdeyse 2025 yılına oranla yüzde 50'den fazla olduğunu görüyoruz. Yani havzadaki baraj göllerinde yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş var. Havzanın hemen kuzeyinde yer alan Koçköprü Baraj Gölü 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzey alanı 5 kilometrekareyken 2024 yılında bu 2 kilometrekareye düşmüş. Koçköprü Barajı kritik bir öneme sahip. Diğer baraj göllerinde de benzer çekilmeler söz konusu."