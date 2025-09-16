Van Gölü'nde vahim manzara! 1963 yılından beri böylesi görülmedi

"Bunun en bariz göstergesini de havzadaki baraj göllerinde görüyoruz. Özellikle tarımsal sulamada kullanılan baraj göllerinde 2025 yılı itibarıyla yüzey alanlarında büyük çekilmeler yaşanıyor. 2024 uydu görüntülerini incelediğimiz zaman havzadaki baraj göllerinin nerdeyse 2025 yılına oranla yüzde 50'den fazla olduğunu görüyoruz. Yani havzadaki baraj göllerinde yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş var. Havzanın hemen kuzeyinde yer alan Koçköprü Baraj Gölü 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla yüzey alanı 5 kilometrekareyken 2024 yılında bu 2 kilometrekareye düşmüş. Koçköprü Barajı kritik bir öneme sahip. Diğer baraj göllerinde de benzer çekilmeler söz konusu."