Van Gölü'nün derinliklerinde benzersiz keşif: Tam 70 metre uzunluğunda...

‘TURİZME KAZANDIRACAĞIZ’

Bölgede çok fazla mikrobiyalit olduğuna değinen Birol, “Bu bölge olduğu gibi mikrobiyalit kaynıyor. Bugüne kadar hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki mikrobiyalit bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum. Turizme kazandıracağız. Buraları turizme açmak zorundayız. Van Gölü’nün en temiz sahilleri Ahlat ve Adilcevaz arasında. Dalış okulumuzdaki verdiğimiz eğitimlerle bunu da destekleyip, önümüzdeki yıllarda Adilcevaz Kalesi Rus batığını da turizme kazandırarak dalışseverleri buraya davet edeceğiz" diye konuştu. (DHA)