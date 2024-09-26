Van Gölü'nün hayalet ağları görenleri şoke etti

Yaklaşık 600 metre olduğunu tahmin ettikleri hayalet ağın sadece yarısını alabildiklerini anlatan Birol, şöyle konuştu:

"Ağı temizlemek çok büyük çaba gerektiriyor. Kalan kısmını da bir süre sonra çıkaracağız. Bu ağın mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar verdiğini yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde hayalet ağların ekosisteme ve canlılara ne kadar zarar verdiğini biliyoruz, bunu Van Gölü'nde de gördük. Ağa takılan ölü balıklar ve yılan vardı."