Van Gölü'nün sarı saçlı çocuklarına ''Galatasaray'' sürprizi
Van Gölü'nde yüzdükten sonra saçları sarıya dönen ve görüntüleri ile dikkat çeken çocuklar, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan tarafından maça davet edildi.
Van Gölü kıyısındaki Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, yaz aylarında Van Gölü'ne girerek yüzüyor. Her gün göle giren çocukların ten ve saç renklerinde değişim yaşanıyor. Çocukların saçların yazın sarıya, kışınsa eski rengine dönüyor.
Mahallede 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çikla, çocuklardaki bu değişimi her yıl gözlemlediklerini belirtirken, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla çocukları Galatasaray maçına davet etti.
Azaphan, paylaşımında "Sizi hem iki hafta sonra maça davet edelim hem de imzalı formalarınızı hediye edelim" dedi.
'BURADAKİ ÇOCUKLARIN HEPSİ GALATASARAYLI'
Gölde saçı sararan Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Cihat Çikla, "Yazın göle girdikten sonra saçlarımız sarı, kışınsa eski rengine dönüyor. Galatasaraylı iş insanı da sosyal medyadan bizi Galatasaray maçına davet etti. Buradaki çocukların hepsi Galatasaraylı. Osimhen ve Galatasaray hayranıyız. İstanbul'a maça gidecek günü dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.