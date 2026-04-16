Van’da adrenalin tavan yaptı: Erek Dağı’nda kar ve çamurla mücadele!
Van’da 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı etekleri, adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu. Vangölü Off-Road ekibi, Nisan ayına rağmen kar ve çamurla kaplı zorlu parkurları arazi araçlarıyla aşarak doğaya meydan okudu.
Van’da Off-Road tutkunları, nisan ayında soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, karlı ve çamurlu arazilerde adrenalin dolu anlar yaşadı. 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, arazi araçları zorlu parkurları aşarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Vangölü Off-Road ekip sorumlusu İlhan İler, düzenledikleri bu tür etkinliklerle hem doğa sporlarını yaygınlaştırmayı hem de kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Kentte esnaflık yapan İlhan İler’in öncülüğünde yaklaşık 1,5 yıl önce 3 kişiyle kurulan ve bugün 53 üyeye ulaşan Vangölü Off-Road ekibi, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.
Son olarak 5 arazi aracı ve 7 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ekip 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı yakınlarındaki dağlık alana tırmandı.
Karlı ve çamurlu zeminde ilerleyen araçlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, katılımcılar hem doğayla mücadele etti hem de adrenalin dolu bir deneyim yaşadı.