Van’da adrenalin tavan yaptı: Erek Dağı’nda kar ve çamurla mücadele!

Van’da Off-Road tutkunları, nisan ayında soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, karlı ve çamurlu arazilerde adrenalin dolu anlar yaşadı. 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, arazi araçları zorlu parkurları aşarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Vangölü Off-Road ekip sorumlusu İlhan İler, düzenledikleri bu tür etkinliklerle hem doğa sporlarını yaygınlaştırmayı hem de kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.