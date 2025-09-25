Van'da tarlada bulunan bu taş parçası uluslararası arkeolojik keşfin kapısını araladı
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nde 2004 yılında öğretmen Ali Fikret Yıldız ve kardeşlerinin tarlada bulup müzeye teslim ettiği bir kiremit parçası, yıllar sonra Moğol yerleşim yeri ile ilgili uluslararası bir arkeolojik keşfin kapısını araladı.
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı kırsal Hanköy Mahallesi'nde öğretmen Ali Fikret Yıldız, 2004 yılında kardeşleriyle birlikte kendilerine ait tarlada insan ve asma figürlü 2 obje buldu. Yıldız, buluntuları Van Müzesi'ne teslim etti. 2022'de o dönem Ankara Üniversitesi'nde görevli olan şu anda Moğolistan’ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Dr. Ankhbayar Danuu'nun müze ziyareti sırasında bu eser dikkat çekti.
Kiremit üzerindeki figürler, sadece Moğolistan'da rastlanan örneklerle benzerlik gösteriyordu. Türk ve Moğollardan oluşan bir arkeoloji grubu aynı yıl Van Müzesi’ndeki bu parçanın izini sürdü. Daha sonra kiremit parçasının kimin, ne zaman getirildiği bilgisine ulaşıldı. Tarihi kaynaklarda Hülagü Han'ın bu bölgede bir saray inşa ettiği biliniyordu ancak tespit edilememişti.
Aynı yıl, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Milli Üniversitesi, Moğolistan Bilimler Akademisi ve Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerden oluşan çalışma ekibi ile Moğolistan'da ve Türkiye'de ortak arkeolojik çalışmalar başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Doğan'ın girişimiyle başlatılan akademik çalışmalar, Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Türk-Moğol arkeologların iş birliğinde sürdürüldü. Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil başkanlığındaki ekip, Hanköy Mahallesi'nde saha çalışmaları gerçekleştirdi. 2023 yılında daha kapsamlı çalışmalar yapıldı.
Örnekleri sadece Moğolistan'da bulunan figürlü çatı kiremitleri, seramik bulgular ve sıkıştırılmış topraktan duvar kalıntılarına rastlayan ekip, bu yerleşimin İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yaptırdığı yazlık saray ve şehir kalıntıları olduğunu tespit etti. Keşif hem akademik dünyada hem de Moğolistan'da büyük ses getirdi. Figürlü çatı kiremidi örneklerine Moğol İmparatorluğu sınırları içinde rastlanıyor olması, keşfin uluslararası alanda dikkat çekmesine neden oldu.