Van'da tarlada bulunan bu taş parçası uluslararası arkeolojik keşfin kapısını araladı

Örnekleri sadece Moğolistan'da bulunan figürlü çatı kiremitleri, seramik bulgular ve sıkıştırılmış topraktan duvar kalıntılarına rastlayan ekip, bu yerleşimin İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yaptırdığı yazlık saray ve şehir kalıntıları olduğunu tespit etti. Keşif hem akademik dünyada hem de Moğolistan'da büyük ses getirdi. Figürlü çatı kiremidi örneklerine Moğol İmparatorluğu sınırları içinde rastlanıyor olması, keşfin uluslararası alanda dikkat çekmesine neden oldu.