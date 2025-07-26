Ve rekor geldi... Türkiye tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı

Daha önce ülkedeki en yüksek sıcaklık 15 Ağustos 2023'te Eskişehir Sarıcakaya'da 49,5 olarak ölçülmüştü. Dün ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 50,5 dereceye ulaşıp Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.