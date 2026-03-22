Vizesiz yakın Ramazan bayramı tatilinden dönüşler başladı, sınır kapısı dolup taştı
Ramazan Bayramı tatilinde rotasını yurt dışına çeviren vatandaşlar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda büyük bir hareketliliğe neden oldu. Özellikle günübirlik geçişlerin ve vizesiz seyahatin cazibesiyle Batum’a gitmek isteyen binlerce kişi, sınırda uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nda, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte hem araç hem de yaya geçişlerinde dikkat çeken artış yaşandı.
Özellikle Batum'a gitmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
Vizesiz geçiş imkanı bulunması ve Batum'un yakınlığı nedeniyle birçok vatandaş tatil için Gürcistan'ı tercih etti.
Sınır kapısında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.
