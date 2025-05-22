Yabancı turistler Antalya açıklarında büyük bir sürpriz yaşadı
Antalya'da tekne turuna çıkan İngiliz turistler unutamayacakları bir olaya şahitlik etti.
Kaynak: İHA
Manavgat Irmağı'ndan denize açılan İngiliz turistler Side açıklarına doğru yöneldikten kısa bir süre sonra deniz yüzeyince hareket eden bir cisim fark etti.
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Bir süre sonra denize batıp çıkan cismin nesli koruma altındaki Akdeniz foku olduğunu fark eden İngiliz turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Cep telefonu ve fotoğraf makinelerini çıkartan İngiliz turistler yakaladığı kalamarı yiyebilmek için mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
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