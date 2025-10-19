Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor: Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.