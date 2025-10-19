Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor: Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu açıkladı. Bu yıl Türkiye'ye erken gelen kış gitmek bilmiyor. Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve yağışların devam etmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağışlar için yapılan uyarıda "Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri