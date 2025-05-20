Yağışlar geri döndü: Türkiye'nin bir bölümü baharı diğer bölümü kışı yaşayacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bahar havası yavaş yavaş Türkiye'yi sarmaya başlıyor. Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken bazı illerimiz ise yazı yaşayacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
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Ancak hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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21-27 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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