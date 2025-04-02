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Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının 6 derece kadar düşmesi beklenirken Türkiye genelinde sağanak yağışların sürmesi bazı illerimizde ise çöl tozu ile birlikte çamur yağmurlarının görülmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor - Resim: 2

Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş,Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman çevreleri ile Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

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Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Yağışlar şiddetini arttıracak, çamur yağmurları geliyor - Resim: 4

Ayrıca Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağışlar bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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