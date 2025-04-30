Yağışlar sürecek, bahar yolda... Bitmek bilmeyen kış adım adım, yavvaş yavaş Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bitmek bilmeyen kış sonunda adım adım Türkiye'yi terk ediyor. Yağışların bu hafta sonuna kadar doğu illerimize doğru kayarak Türkiye'yi terk etmesi ve hava sıcaklıklarının da artması bekleniyor. Ancak bu süreçte çok sayıda ilimizde şiddetli yağmurlar var. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları