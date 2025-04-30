Yağışlar sürecek, bahar yolda... Bitmek bilmeyen kış adım adım, yavvaş yavaş Türkiye'yi terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.