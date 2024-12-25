Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor