Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye 2024'e yağışlarla veda edecek. Pek çok ilimiz için yağmur ve kar alarmı verildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
. Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri